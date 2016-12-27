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С начала года в Кыргызстане из трудной жизненной ситуации выведены 2,4 тыс детей

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399785-ru.html

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27 декабря 2016, 15:25       Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. С начала года в Кыргызстане отделы по защите семьи и детей вывели из трудной жизненной ситуации 2 470 детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития КР.
Этот составило 98% от общего количества выявленных детей в трудной жизненной ситуации (2 522 ребенка).
В региональном разрезе дети в ТЖС выглядят следующим образом:
г.Бишкек: выявлено - 113 детей, оказана помощь - 109 детям.
г.Ош: выявлено - 195, оказана помощь - 189 детям.
Чуйская область: выявлено - 262 ребенка, оказана помощь - 260 детям.
Иссык-Кульская область: выявлено - 249 детей, оказана помощь - 239 детям.
Таласская область: выявлено 79 детей, оказана помощь - 73 детям.
Жалал-Абадская область: выявлено - 487 детей, оказана помощь - 482 детям.
Нарынская область: выявлено - 462 ребенка, оказана помощь - 460 детям.
Ошская область: выявлено - 210, оказана помощь - 205 детям.
Баткенская область: выявлено - 465 детей, оказана помощь - 453 детям.
Работа с оставшимися 52 детьми еще продолжается.
По данным ведомства, детьми в трудной жизненной ситуации считаются дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. На каждого выявленного ребенка составляет Индивидуальный план защиты ребенка.

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