С начала года в Кыргызстане из трудной жизненной ситуации выведены 2,4 тыс детей

27 декабря 2016, 15:25 Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. С начала года в Кыргызстане отделы по защите семьи и детей вывели из трудной жизненной ситуации 2 470 детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития КР.

Этот составило 98% от общего количества выявленных детей в трудной жизненной ситуации (2 522 ребенка).

В региональном разрезе дети в ТЖС выглядят следующим образом:

г.Бишкек: выявлено - 113 детей, оказана помощь - 109 детям.

г.Ош: выявлено - 195, оказана помощь - 189 детям.

Чуйская область: выявлено - 262 ребенка, оказана помощь - 260 детям.

Иссык-Кульская область: выявлено - 249 детей, оказана помощь - 239 детям.

Таласская область: выявлено 79 детей, оказана помощь - 73 детям.

Жалал-Абадская область: выявлено - 487 детей, оказана помощь - 482 детям.

Нарынская область: выявлено - 462 ребенка, оказана помощь - 460 детям.

Ошская область: выявлено - 210, оказана помощь - 205 детям.

Баткенская область: выявлено - 465 детей, оказана помощь - 453 детям.

Работа с оставшимися 52 детьми еще продолжается.

По данным ведомства, детьми в трудной жизненной ситуации считаются дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. На каждого выявленного ребенка составляет Индивидуальный план защиты ребенка.