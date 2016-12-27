Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4189 (+0.0029) 
Евро: 72.5566 (+0.0342) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

С начала года в Кыргызстане из трудной жизненной ситуации выведены 2,4 тыс детейС начала года в Кыргызстане из трудной жизненной ситуации выведены 2,4 тыс детейВпервые в Караколе открыли бассейнВпервые в Караколе открыли бассейн

В Кыргызстане аренда пляжей станет дороже, но появится возможность их ограждать

Источник:
http://24.kg/ekonomika/42420_v...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399784-ru.html

Похожие новости

"Акчабар": Кыргызстан и Беларусь - лидеры привлечения китайских инвестиций в ЕАЭС

"Би-би-си": Жамиля Бегиева: У кыргызов в Москве есть возможность выбора

"Эркин Тоо": Кыргызстан готов принимать туристов круглый год

"РГ": Большинство переселенцев из Кыргызстана предпочитают Калининград

Дети из благополучных семей станцевали для сирот в Бишкеке

27 декабря 2016, 15:19       Комментарии

Депутаты парламента Кыргызстана предлагают повысить плату за аренду пляжа и ввести ее за установление ограждения вокруг него. Инициативу поддержал в первом чтении комитет по экономической и фискальной политике.
По мнению инициаторов, большую роль в развитии туризма играет формирование благоприятной законодательной базы и вложение средств на развитие инфраструктуры парково-пляжной зоны озера Иссык-Куля.
Сейчас благоустройством, охраной и содержанием в надлежащем состоянии пляжей занимаются айыл окмоту. Однако они только отдают пляжи в аренду. Содержать территорию вокруг озера самостоятельно местные власти не могут, как и защищать пляжи от животных и лиц, разрушающих инфраструктуру.
Чтобы решить проблему, парламентарии предлагают развивать систему аренды пляжей. При этом главным условием остается возможность бесплатного доступа на пляж отдыхающих. Предприниматели должны будут платить за право торговать на пляже.
Кроме того, предусмотрено, что преимущественное право на аренду пляжа получает зона отдыха, которая примыкает к нему. Если же ее владельцы захотят оградить пляж, то арендная плата увеличится вдвое.
"Взимание платы за ограждение парково-пляжной зоны в двукратном размере от арендной платы за пользование земельным участком позволит повысить доходы местных бюджетов. Таким образом, создаются условия для организации публичных пляжей как за счет местного бюджета, так и за счет арендаторов. Местный бюджет может направить деньги от прав на ограждение на организацию подъездных путей к публичным пляжам, автостоянок, проведению электричества, водопровода, канализации для создания условий арендаторам пляжей", - отмечают инициаторы.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум