В Кыргызстане аренда пляжей станет дороже, но появится возможность их ограждать

27 декабря 2016, 15:19 Комментарии

Депутаты парламента Кыргызстана предлагают повысить плату за аренду пляжа и ввести ее за установление ограждения вокруг него. Инициативу поддержал в первом чтении комитет по экономической и фискальной политике.

По мнению инициаторов, большую роль в развитии туризма играет формирование благоприятной законодательной базы и вложение средств на развитие инфраструктуры парково-пляжной зоны озера Иссык-Куля.

Сейчас благоустройством, охраной и содержанием в надлежащем состоянии пляжей занимаются айыл окмоту. Однако они только отдают пляжи в аренду. Содержать территорию вокруг озера самостоятельно местные власти не могут, как и защищать пляжи от животных и лиц, разрушающих инфраструктуру.

Чтобы решить проблему, парламентарии предлагают развивать систему аренды пляжей. При этом главным условием остается возможность бесплатного доступа на пляж отдыхающих. Предприниматели должны будут платить за право торговать на пляже.

Кроме того, предусмотрено, что преимущественное право на аренду пляжа получает зона отдыха, которая примыкает к нему. Если же ее владельцы захотят оградить пляж, то арендная плата увеличится вдвое.

"Взимание платы за ограждение парково-пляжной зоны в двукратном размере от арендной платы за пользование земельным участком позволит повысить доходы местных бюджетов. Таким образом, создаются условия для организации публичных пляжей как за счет местного бюджета, так и за счет арендаторов. Местный бюджет может направить деньги от прав на ограждение на организацию подъездных путей к публичным пляжам, автостоянок, проведению электричества, водопровода, канализации для создания условий арендаторам пляжей", - отмечают инициаторы.