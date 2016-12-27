Кыргызские ученые стали частью 20-миллионного научного сообщества

27 декабря 2016, 14:15 Комментарии

Министерство образования и науки КР и компания Clarivate Analytics (ранее – подразделение Томсон Рейтер по интеллектуальной собственности и научным исследованиям) подписали соглашение о сотрудничестве, нацеленное на развитие престижа национального образования и науки, повышение узнаваемости кыргызских учёных в международных академических сообществах и стимулирование фундаментальных и прикладных исследований по широкому спектру областей знания.

"Благодаря нашему соглашению тысячи кыргызских учёных станут частью международного сообщества пользователей Web of Science, насчитывающему 20 миллионов человек. Это позволит налаживать сотрудничество с наукоёмкими экосистемами и отдельными исследователями в разных странах мира, а также развивать знания и компетенции, которые позволят Кыргызстану занять достойное место в международной научной повестке дня", – сказал управляющий директор Clarivate Analytics в России и странах СНГ Олег Уткин.

В рамках подписанного документа все образовательные учреждения и научные организации Кыргызской Республики получат доступ к международной наукометрической платформе Web of Science, которая является "золотым" стандартом в области научно-исследовательской аналитики и отличается наивысшим качеством данных, строгой политикой отбора контента и глубиной архива публикаций и цитирования. Данная платформа включает в себя три основных индекса – Science Citation Index Expanded (в области естественных наук), Social Sciences Citation Index (в области общественных наук), и Arts & Humanities Citation Index (в области гуманитарных наук и искусства) – все из них доступны для пользователей Кыргызстана.

Эксперты Томсон Рейтер будут оказывать необходимую поддержку и проводить обучение учёных, исследователей и редакторов журналов передовым решениям в области анализа и обработки научной информации, разработки стратегий для роста публикационной активности, развития международных исследовательских коллабораций и по другим направлениям.