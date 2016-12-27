Из-за поста в соцсетях увольняют гардеробщицу "Белого дома"

27 декабря 2016, 14:49 Комментарии

Сегодня, 27 декабря, в парламенте корреспондент "ВБ" стала свидетельницей, как гардеробщицу "Белого дома" отчитывало вышестоящее начальство за пост о ней в социальных сетях.

Женщина со слезами на глазах пыталась пояснить, что она отлучается только в крайнем случае. Но тем не менее ее решили наказать увольнением, так как вчера генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков в своем аккаунте в Twitter написал пост, что гардеробщицы не было на месте.

Сегодня пока вышел с заседания комитета ЖК, гардеробная, где оставил свою куртку, перешла в режим самообслуживания! pic.twitter.com/BdWHStTP2a

- ilim karypbekov (@ilimkm) 26 декабря 2016 г.

Однако в социальных сетях журналисты и сотрудники парламента считают, что нельзя увольнять ее из-за поста в соцсетях.

"Она всегда на месте, несмотря на маленькую зарплату, очень ответственно относится к своей работе. Она даже на обед не отлучается и намаз там же читает", - возмущаются журналисты.