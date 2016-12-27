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Координаты добра. Помочь гражданам можно при помощи навигатора

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352777_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399781-ru.html

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27 декабря 2016, 15:03       Комментарии

У доброты появились точные координаты. Международный информационный сервис "2ГИС" совместно с социальным отделом мэрии Бишкека создали благотворительную подборку общественных и государственных организаций, оказывающих поддержку уязвимым слоям населения, информирует пресс-служба мэрии Бишкека.
Подборка создана для оптимизации работы мэрии города Бишкек и удобства горожан. В подменю "Благотворительность" можно найти действующие организации Бишкека, оказывающие социальную поддержку и список необходимых вещей для каждой из них. Всего в Бишкеке готовы принять помощь 24 организации, 22 из которых помогают детям.
Если у вас есть возможность и желание помочь чем-либо нуждающимся людям, адреса организаций можно посмотреть, пройдя по ссылке.
СПРАВКА: "2ГИС" - это международный информационный сервис, выпускающий справочники и карты городов с 1999 года. Головной офис компании находится в Новосибирске (Россия). С 2015 года компания "2ГИС" начала свою работу в Бишкеке.
Городской информационный сервис "2ГИС" – это полный справочник организаций с детальной 3D-картой города. Приложение доступно на трёх платформах: мобильное приложение, ПК и онлайн-версия. "2ГИС" помогает людям выбирать и находить нужные места, товары, услуги, экономить время, деньги и усилия.
Сервис работает бесплатно и без подключения к интернету.

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