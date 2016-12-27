Впервые в Караколе открыли бассейн

27 декабря 2016, 15:04 Комментарии

По словам инструктора по плаванию Асыла Самаганова, в городе никогда не было общественного бассейна.

"Сейчас к нам приходят дети, взрослые, целые семьи. Вода - это жизнь. Здесь можно поправить свое здоровье, что особенно важно для школьников", - сказал Самаганов.

Директор бассейна Нурлан Исмаилов рассказал, что он построен по современным технологиям и отвечает всем требованиям безопасности. Например, здешняя система очистки может одновременно обновлять, очищать и нагревать воду. Масштабы сооружения отвечают мировым стандартам: длина - 25 метров, ширина - 12,5, глубина - 2,1. Он рассчитан на прием одновременно 100 посетителей.

По словам Исмаилова, бассейн открылся 10 дней назад, сейчас его посещают около 200-300 человек в сутки. Их безопасность ежедневно обеспечивают два инструктора.

"Сейчас мы запускаем программу для школьников, которые будут плавать в бассейне или тренироваться в фитнес-зале вместо урока физкультуры", - сообщил Исмаилов.

Кроме того, специально для учеников школ будут организованы транспорт и скидки на посещение.