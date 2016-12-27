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Впервые в Караколе открыли бассейн

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/video/201...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399780-ru.html

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Горнолыжная база "Чункурчак" и Beeline открыли зимний сезон-2017

Горнолыжная база Чункурчак и Beeline открыли зимний сезон 2017

27 декабря 2016, 15:04       Комментарии

По словам инструктора по плаванию Асыла Самаганова, в городе никогда не было общественного бассейна.
"Сейчас к нам приходят дети, взрослые, целые семьи. Вода - это жизнь. Здесь можно поправить свое здоровье, что особенно важно для школьников", - сказал Самаганов.
Директор бассейна Нурлан Исмаилов рассказал, что он построен по современным технологиям и отвечает всем требованиям безопасности. Например, здешняя система очистки может одновременно обновлять, очищать и нагревать воду. Масштабы сооружения отвечают мировым стандартам: длина - 25 метров, ширина - 12,5, глубина - 2,1. Он рассчитан на прием одновременно 100 посетителей.
По словам Исмаилова, бассейн открылся 10 дней назад, сейчас его посещают около 200-300 человек в сутки. Их безопасность ежедневно обеспечивают два инструктора.
"Сейчас мы запускаем программу для школьников, которые будут плавать в бассейне или тренироваться в фитнес-зале вместо урока физкультуры", - сообщил Исмаилов.
Кроме того, специально для учеников школ будут организованы транспорт и скидки на посещение.

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