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В Бишкеке прошел фестиваль корейской культуры и корейского языка

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399779-ru.html

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27 декабря 2016, 14:44       Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. На базе учебно-воспитательного комплекса "Школа здоровья и развития" №66 с 16 ноября по 22 декабря прошли мероприятия, посвященные корейской культуры и корейского языка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы КР.
Цель проведения месячника - воспитание у учащихся бережного отношения к культуре другого народа, к его культурным традициям, развитие интереса к его глубокому изучению и создание условий для знакомства с культурой Южной Кореи и формирование духовно-нравственных ценностей.
В рамках мероприятий также прошел фестиваль кыргызско-корейской дружбы, на котором были подведены итоги месячника корейской культуры и корейского языка. 326 учащихся приняли участие в хоровом пении корейской песни.
Особо отмечается, что классы, не изучающие корейский язык, проявили особый интерес к корейским песням. Учащиеся, изучающие корейский язык, представили инсценировку корейской сказки на корейском языке.

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