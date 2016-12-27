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Парламент третий раз за месяц не может рассмотреть вопрос о привлечении инвестиций

Источник:
http://24.kg/ekonomika/42418_p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399778-ru.html

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27 декабря 2016, 14:48       Комментарии

Парламентский комитет по экономической и фискальной политике в третий раз за месяц отложил рассмотрение вопроса о политике правительства Кыргызстана по привлечению и защите инвестиций, развитию предпринимательства, производству и продвижению товаров на внешний рынок.
Сначала вопрос сняли с повестки дня из-за отсутствия глав Таможенной и Налоговой служб. На прошлой неделе его отложили из-за того, что на заседание комитета не пришел вице-премьер-министр Олег Панкратов, который находился в командировке в Москве (Россия).
Сегодня вопрос не удалось изучить вновь из-за отсутствия Олега Панкратова. Чиновник в командировке в Санкт-Петербурге (Россия). Там накануне состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, а сегодня проходит заседание глав государств ОДКБ.
"Вы собрали руководителей министерств и ведомств, оторвали их от работы. Если вы сразу знали, что Олега Панкратова не будет и вопрос снимут с повестки, зачем их приглашали?" - заявил представителям правительства в Жогорку Кенеше депутат Азамат Арапбаев.
В итоге депутаты сняли с повестки не только эту тему, но и вопрос об исполнении постановления Жогорку Кенеша об инвентаризации, идентификации, переоценке и учете материальных и нематериальных активов Кыргызстана.
Также депутаты отложили на 2017 год вопрос о внесении поправок в Налоговый кодекс и программу по эффективному управлению и распоряжению национализированными объектами.
"Представляемые сегодня поправки в Налоговый кодекс предусматривают увеличение транспортного налога. Мы не можем его рассматривать, потому что у нас есть проект закона об отказе от этого налога. Мы предлагаем его убрать, а акциз повысить. Я хочу еще раз зайти к премьер-министру, обсудить с ним ситуацию, а после Нового года будем рассматривать", - предложил депутат Дастан Бекешев.
Коллеги депутата поддержали.

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