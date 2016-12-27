Самые опасные кыргызстанки, разыскиваемые Интерполом

27 декабря 2016, 14:49 Комментарии

К концу 2016 года список разыскиваемых по линии Международной полицейской организации (Интерпола) кыргызстанок сократился всего на два человека - 22 против 24. Всего на сайте организации числятся 160 граждан КР с "красным циркуляром", половина из которых разыскивается за экономические преступления.

Девять из 22 кыргызстанок находятся в розыске за мошенничество, четыре - за торговлю и хранение наркотических средств, еще четыре - за экономические правонарушения. Преступления против личности совершили две из них, еще две подозреваются в должностных преступлениях, и одна - в пособничестве террористической организации. Редакция Sputnik Кыргызстан выбрала из этого списка 10 женщин и выяснила, в чем конкретно они обвиняются.

Правоохранительные органы КР обращаются ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить об этом в ближайшее отделение органов внутренних дел.

1. "Самой разыскиваемой" считается 63-летняя Елена Белковская, которая в годы правления Аскара Акаева руководила правовым отделом аппарата правительства. Ее обвиняют в коррупционных преступлениях при заключении соглашений по проекту "Кумтор" от 2009 года. Голубоглазая брюнетка, рост - 167 сантиметров.

2. Самой старшей в этом списке стала 69-летняя Людмила Кашко. Она объявлена в розыск за мошенничество и превышение должностных полномочий. Говорит только на русском языке.

3. В мошенничестве подозревается и 61-летняя Муяссархан Жалалова. Приметы: рост - 165 сантиметров, вес - около 75 килограммов, волосы каштановые, глаза карие.

4. За ведение фиктивной (ложной) предпринимательской деятельности разыскивается 52-летняя уроженка Иссык-Кульской области Салтанат Осмоева. Приметы: рост - 155 сантиметров, вес - 60 килограммов.

5. За реализацию и распространение наркотиков Интерпол объявил в розыск 52-летнюю Айнуру Сыдыкову, уроженку Иссык-Кульской области. Приметы: брюнетка, глаза черные, вес - 67 килограммов, рост - 167 сантиметров. Владеет русским и кыргызским языками.

6. В незаконном выезде из Кыргызстана, а также в подделке документов подозревается 28-летняя Айна Кошумова. Приметы: глаза карие, рост - 165 сантиметров, вес - 60 килограммов.

7. За подделку и использование фальшивых документов разыскивается 27-летняя уроженка Чуйской области Карина Рустамова. Приметы: кареглазая брюнетка, рост - 170 сантиметров, вес - 70 килограммов.

8. Кундуз Доолотжанова (29 лет) разыскивается за пособничество террористическим организациям. Приметы: глаза карие, рост - 165 сантиметров, вес - 65 килограммов.

9. Самой молодой из разыскиваемых гражданок КР в этом году стала 26-летняя Джейран Волайдза, имеющая казахско-курдские корни. Ей предъявлено обвинение в торговле и хранении наркотических веществ. Владеет русским и курдскими языками.

В этом списке не оказалось Умут Джангазиевой, до недавнего времени считавшейся самой молодой кыргызстанкой, разыскиваемой Интерполом. На момент объявления в розыск ей было 22 года. Девушка обвинялась в похищении людей.

Фотографий других разыскиваемых женщин из КР на сайте нет.