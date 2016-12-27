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Королева коррупции: как дойти до крайней черты?Королева коррупции: как дойти до крайней черты?Депутат потребовал ускорить инвентаризацию госимуществаДепутат потребовал ускорить инвентаризацию госимущества

Чиновников научат, как вести делопроизводство на кыргызском языке

Источник:
http://24.kg/vlast/42417_chino...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399772-ru.html

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27 декабря 2016, 14:26       Комментарии

Учебно-информационный центр при Национальной комиссии по государственному языку ищет тренеров для семинара. Объявление разместили на портале госзакупок.
Планируется провести семинар для государственных и муниципальных служащих "Основы ведения делопроизводства на государственном языке".
<ul> <li>На это выделили 86,4 тысячи сомов. </li> </ul> Общий стаж тренеров должен быть более 15 лет, из них 10 лет в сфере образования, три года практики ведения семинаров и три года преподавания кыргызского языка для иностранцев.
Отметим, депутаты Жогорку Кенеша на протяжении нескольких лет поднимают вопрос о ведении делопроизводства только на государственном языке.

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