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В Москве жестоко убили девочку из Кыргызстана и пытались выдать за суицид

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352776_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399771-ru.html

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С начала года в Кыргызстане из трудной жизненной ситуации выведены 2,4 тыс детей

27 декабря 2016, 14:04       Комментарии

12-летнюю школьницу, зарезанную в собственной квартире в Москве, нашли в ванной комнате, сообщает РЕН ТВ. Как предполагают следователи, убийство пытались представить как суицид.
Квартиру, где нашли тело, снимала семья из Кыргызстана. На теле школьницы следователи насчитали не менее 14 колото-резаных ранений и многочисленные травмы. По предварительным данным, орудием убийства стала отвертка или заточка. Тело ребенка обнаружили в ванной комнате.
Подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы в Москве был сожителем родственницы потерпевшей. Мужчина пытался выехать за пределы России, но его задержали.
"Благодаря грамотно спланированной работе следователей Главного следственного управления и сотрудников столичного уголовного розыска установлен и задержан по подозрению в совершении указанного преступления сожитель родственницы потерпевшей, 1995 года рождения. Во время допроса задержанный признал вину", - говорится в сообщении Следственного комитета.

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