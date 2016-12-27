В Москве жестоко убили девочку из Кыргызстана и пытались выдать за суицид

27 декабря 2016, 14:04 Комментарии

12-летнюю школьницу, зарезанную в собственной квартире в Москве, нашли в ванной комнате, сообщает РЕН ТВ. Как предполагают следователи, убийство пытались представить как суицид.

Квартиру, где нашли тело, снимала семья из Кыргызстана. На теле школьницы следователи насчитали не менее 14 колото-резаных ранений и многочисленные травмы. По предварительным данным, орудием убийства стала отвертка или заточка. Тело ребенка обнаружили в ванной комнате.

Подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы в Москве был сожителем родственницы потерпевшей. Мужчина пытался выехать за пределы России, но его задержали.

"Благодаря грамотно спланированной работе следователей Главного следственного управления и сотрудников столичного уголовного розыска установлен и задержан по подозрению в совершении указанного преступления сожитель родственницы потерпевшей, 1995 года рождения. Во время допроса задержанный признал вину", - говорится в сообщении Следственного комитета.