27 декабря 2016, 14:10 Комментарии

Сегодня, 27 декабря, на заседании парламентского комитета по международным делам депутаты отклонили проект закона о биометрических паспортах.

В ходе заседания председатель комитета Аскарбек Шадиев отметил, что в документе не уточняется, из каких источников будут финансировать обеспечение граждан такими паспортами.

Также депутатов смутил указанный в проекте документа десятилетний срок годности таких паспортов.

По итогам обсуждения депутаты приняли решение отклонить проект закона.

Согласно документу, предлагается с 2017 года перейти на биометрические паспорта.