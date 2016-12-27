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Депутаты отклонили проект закона о биометрических паспортах

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352778_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399770-ru.html

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Депутат отзывает законопроект о введении электронных паспортов в Кыргызстане

27 декабря 2016, 14:10       Комментарии

Сегодня, 27 декабря, на заседании парламентского комитета по международным делам депутаты отклонили проект закона о биометрических паспортах.
В ходе заседания председатель комитета Аскарбек Шадиев отметил, что в документе не уточняется, из каких источников будут финансировать обеспечение граждан такими паспортами.
Также депутатов смутил указанный в проекте документа десятилетний срок годности таких паспортов.
По итогам обсуждения депутаты приняли решение отклонить проект закона.
Согласно документу, предлагается с 2017 года перейти на биометрические паспорта.

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