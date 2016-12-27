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Sputnik приглашает в зимнее путешествие по странам СНГ и Балтии

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/press_rel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399769-ru.html

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27 декабря 2016, 14:00       Комментарии

БИШКЕК, 27 дек - Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik в преддверии новогодних и рождественских праздников запустило зимние версии мультимедийных путеводителей по странам СНГ и Балтии.
Тематический зимний гид "Путешествуй со Sputnik" предлагает читателям в 14 странах ближнего зарубежья все самое полезное, интересное и важное о путешествиях в холодное время года. Новый гид проложит для вас яркие маршруты по городам и зимним курортам, рождественским ярмаркам и горнолыжным склонам, составит календарь новогодних развлечений и рассчитает их бюджет, подскажет, где и как интересно и с пользой провести зимний отпуск или каникулы.
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