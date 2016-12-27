Sputnik приглашает в зимнее путешествие по странам СНГ и Балтии

27 декабря 2016, 14:00 Комментарии

БИШКЕК, 27 дек - Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik в преддверии новогодних и рождественских праздников запустило зимние версии мультимедийных путеводителей по странам СНГ и Балтии.

Тематический зимний гид "Путешествуй со Sputnik" предлагает читателям в 14 странах ближнего зарубежья все самое полезное, интересное и важное о путешествиях в холодное время года. Новый гид проложит для вас яркие маршруты по городам и зимним курортам, рождественским ярмаркам и горнолыжным склонам, составит календарь новогодних развлечений и рассчитает их бюджет, подскажет, где и как интересно и с пользой провести зимний отпуск или каникулы.

Sputnik Кыргызстан начал работу в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на кыргызском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Кыргызстан занимает лидирующие позиции среди интернет-СМИ страны, по данным LiveInternet за январь-ноябрь 2016 года.

Sputnik Кыргызстан является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.