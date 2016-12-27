Премьер-министр КР поручил Минюсту активизировать работу по инвентаризации нормативно-правовых актов

27 декабря 2016, 13:43 Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 декабря, принял министра юстиции Урана Ахметова. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

В ходе встречи Глава Правительства был проинформирован об основных направлениях деятельности ведомства.

В частности, Уран Ахметов рассказал о проводимой министерством работе по инвентаризации нормативно-правовых актов, плану законопроектных работ и мероприятиях реализуемых в рамках Концепции повышения правовой культуры населения КР на 2016-2020 годы.

Также он сообщил, что в рамках Закона КР "О гарантированной государством юридической помощи", подписанного Президентом КР Алмазбеком Атамбаевым 20 декабря 2016 года, расширен круг лиц имеющих доступ к гарантированной профессиональной юридической помощи со стороны государства.

В этой связи, Министерством юстиции на данный момент в целях реализации вышеуказанного Закона, ведется работа по созданию юридических центров для оказания населению юридической помощи.

Премьер-министр поручил активизировать работу ведомства по инвентаризации нормативно-правовых актов, совершенствованию системы нотариата и адвокатуры.

Глава Правительства подчеркнул важность расширения доступа граждан страны к юридической защите, через усиление государственной адвокатуры.