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Премьер-министр КР поручил Минюсту активизировать работу по инвентаризации нормативно-правовых актов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399768-ru.html

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27 декабря 2016, 13:43       Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 декабря, принял министра юстиции Урана Ахметова. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
В ходе встречи Глава Правительства был проинформирован об основных направлениях деятельности ведомства.
В частности, Уран Ахметов рассказал о проводимой министерством работе по инвентаризации нормативно-правовых актов, плану законопроектных работ и мероприятиях реализуемых в рамках Концепции повышения правовой культуры населения КР на 2016-2020 годы.
Также он сообщил, что в рамках Закона КР "О гарантированной государством юридической помощи", подписанного Президентом КР Алмазбеком Атамбаевым 20 декабря 2016 года, расширен круг лиц имеющих доступ к гарантированной профессиональной юридической помощи со стороны государства.
В этой связи, Министерством юстиции на данный момент в целях реализации вышеуказанного Закона, ведется работа по созданию юридических центров для оказания населению юридической помощи.
Премьер-министр поручил активизировать работу ведомства по инвентаризации нормативно-правовых актов, совершенствованию системы нотариата и адвокатуры.
Глава Правительства подчеркнул важность расширения доступа граждан страны к юридической защите, через усиление государственной адвокатуры.

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