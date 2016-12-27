Минобразования: Утренники следует проводить силами учителей и учеников

27 декабря 2016, 13:47 Комментарии

Министерство образования и науки Кыргызстана настаивает: ученики не должны платить за вход на новогодний утренник. Об этом ИА "24.kg" сообщили в ведомстве.

В редакцию продолжают поступать жалобы родителей на платный вход на елку. "В бишкекской школе №24 также собирали по 150 сомов просто за утренник, причем в обязательном порядке, вне зависимости от того, пойдет ребенок или нет, и еще по 150 сомов на утренник в "Сейтеке", мотивируя тем, что Минобразования обязало выкупить все билеты", - рассказал читатель.

Жалобы на платные елки для школьников поступают со всей республики. В Министерстве образования пояснили, что директора школ ознакомлены с приказом, запрещающим собирать деньги на организацию новогодних мероприятий.

В настоящее время чиновники проверяют, какие школы нарушили приказ, исходя из обращений в ИА "24.kg". Первыми на платный вход на елку пожаловались токмакчане.