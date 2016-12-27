Премьер-министр С.Жээнбеков принял министра юстиции У.Ахметова

27 декабря 2016, 13:36 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 декабря, принял министра юстиции Урана Ахметова. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Министр проинформировал об основных направлениях деятельности ведомства. В частности, он рассказал о проводимой министерством работе по инвентаризации нормативно-правовых актов, плану законопроектных работ и мероприятиях, реализуемых в рамках Концепции повышения правовой культуры населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы.

У.Ахметов сообщил, что в рамках закона "О гарантированной государством юридической помощи", подписанного президентом 20 декабря 2016 года, расширен круг лиц, имеющих доступ к гарантированной профессиональной юридической помощи со стороны государства. В этой связи Минюст ведет работу по созданию юридических центров для оказания населению юридической помощи.

С.Жээнбеков поручил активизировать работу ведомства по инвентаризации нормативно-правовых актов, совершенствованию системы нотариата и адвокатуры. Он подчеркнул важность расширения доступа граждан страны к юридической защите, через усиление государственной адвокатуры.