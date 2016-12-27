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Премьер-министр С.Жээнбеков принял министра юстиции У.Ахметова

 

Фотографии: akipress.kg

  

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399765-ru.html

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27 декабря 2016, 13:36       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 декабря, принял министра юстиции Урана Ахметова. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Министр проинформировал об основных направлениях деятельности ведомства. В частности, он рассказал о проводимой министерством работе по инвентаризации нормативно-правовых актов, плану законопроектных работ и мероприятиях, реализуемых в рамках Концепции повышения правовой культуры населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы.
У.Ахметов сообщил, что в рамках закона "О гарантированной государством юридической помощи", подписанного президентом 20 декабря 2016 года, расширен круг лиц, имеющих доступ к гарантированной профессиональной юридической помощи со стороны государства. В этой связи Минюст ведет работу по созданию юридических центров для оказания населению юридической помощи.
С.Жээнбеков поручил активизировать работу ведомства по инвентаризации нормативно-правовых актов, совершенствованию системы нотариата и адвокатуры. Он подчеркнул важность расширения доступа граждан страны к юридической защите, через усиление государственной адвокатуры.

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