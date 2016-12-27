Прокуратура вернула в госсобственность более 390 га земли

27 декабря 2016, 13:29 Комментарии

Меры прокурорского реагирования, в том числе путем обращения в суд, и в рамках расследуемых органами прокуратуры уголовных дел, удалось возвратить в муниципальную собственность земельные участки общей площадью 390,42 га. Об этом 27 декабря на координационном совещании по вопросам противодействия коррупции сообщил старший прокурор управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генеральной прокуратуры Арслан Хуршудов.

Прокурор показал на слайде статистику возвращенных земельных участков: земли сельскохозяйственного назначения - 339,45 га, земли населенных пунктов - 48,58 га, земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения - 1,6 га.

Он отметил, что большая часть возвращенных государству земельных участков наблюдается по Жалал-Абадской, Нарынской областям и города Ош.