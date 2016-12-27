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Прокуратура предлагает внести поправки в Уголовный кодекс

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352773_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399762-ru.html

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27 декабря 2016, 13:40       Комментарии

Отдельные суды, игнорируя требования норм Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, безосновательно выносят решения о продлении срока уплаты приговоренным к выплате штрафа гражданам или вовсе оставляют представления судисполнителей без удовлетворения. Об этом сегодня, 27 декабря, в ходе координационного совещания по вопросам коррупции сообщил начальник управления по поддержанию гособвинения и представительства в судах Кубанычбек Асангельдиев.
Он предложил внести изменения в статьи Уголовно-процессуального и Уголовного кодексов КР.
"В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом, если осужденный к выплате штрафа после предупреждений продолжает уклоняться от взыскания при возможности его уплаты или укрывается от исполнения, судебный исполнитель вносит в суд представление о замене наказания. А в случае уклонения от уплаты штрафа мера пресечения заменяется лишением свободы в пределах срока, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса, по которой лицо признано виновным. Однако некоторые суды игнорируют требования вышеуказанных норм. Они без каких-либо оснований выносят решения о продлении срока уплаты штрафа или вовсе оставляют представления судисполнителей без удовлетворения", - сказал Асангельдиев.
Он отметил, что, согласно законодательству, уголовное судопроизводство осуществляется в соответствии с законом, действующим на момент производства следствия и судебного разбирательства. Однако также законом предусмотрено и то, что "уголовно-процессуальный закон, возлагающий новые обязанности, отменяющий или умаляющий прямо или косвенно право участников процесса, ограничивающий их использование дополнительными условиями, обратной силы не имеет. Так как у нас отсутствует единая судебная практика, судьи по разному толкуют данную норму и выносят необоснованные судебные акты", - пояснил представитель надзорного органа.

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