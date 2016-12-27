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Прокуратура предлагает внести поправки в Уголовный кодексПрокуратура предлагает внести поправки в Уголовный кодекс

За два года прокуратура выявила более 3 тысяч нарушений закона по земле

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352772_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399761-ru.html

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27 декабря 2016, 13:44       Комментарии

За 2015 год и 9 месяцев 2016 года прокуратура выявила 3 тыс. 311 нарушений земельного законодательства, допущенных должностными лицами. Об этом сегодня, 27 декабря, в ходе координационного совещания по вопросам противодействия коррупции, сообщил старший прокурор управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генпрокуратуры Арслан Хуршудов.
По его словам, согласно результатам проведенного анализа, нарушения земельного законодательства приобретают системный характер.
"Повсеместно допускаются нарушения закона о порядке предоставления земель, в том числе проведения торгов по продаже земельных участков в собственность или права на заключение договора аренды, а также трансформации земель, целевом использовании земель и т.д. Чаще всего неправомерное посягательство на объекты государственной или муниципальной собственности встречаются по части земель сельхозназначения", - сказал Хуршудов.
Он отметил, что больше всего нарушений выявлено в деятельности органов местного самоуправления.

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