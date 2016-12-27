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Если хочешь помочь: составлен список благотворительных организаций Бишкека

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399760-ru.html

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27 декабря 2016, 13:37       Комментарии

БИШКЕК, 27 дек - Sputnik. Международный информационный сервис "2 ГИС" совместно с социальным отделом мэрии Бишкека создали список общественных и государственных организаций, оказывающих поддержку уязвимым слоям населения, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Каталог создан для оптимизации работы мэрии и удобства самих горожан.
"В разделе "Благотворительность" можно найти действующие организации Бишкека, оказывающие социальную поддержку. Всего в столице готовы принять помощь для нуждающихся 24 организации, 22 из которых помогают детям", - говорится в сообщении.
Мэрия отмечает, что горожане, которые хотят помочь нуждающимся, могут связаться с указанными организациями, пройдя по ссылке.
"2 ГИС" - международный информационный сервис, выпускающий справочники и карты городов с 1999 года. Центральный офис компании находится в Новосибирске (Россия). С 2015-го компания работает в Бишкеке.

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