Если хочешь помочь: составлен список благотворительных организаций Бишкека

27 декабря 2016, 13:37 Комментарии

БИШКЕК, 27 дек - Sputnik. Международный информационный сервис "2 ГИС" совместно с социальным отделом мэрии Бишкека создали список общественных и государственных организаций, оказывающих поддержку уязвимым слоям населения, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Каталог создан для оптимизации работы мэрии и удобства самих горожан.

"В разделе "Благотворительность" можно найти действующие организации Бишкека, оказывающие социальную поддержку. Всего в столице готовы принять помощь для нуждающихся 24 организации, 22 из которых помогают детям", - говорится в сообщении.

Мэрия отмечает, что горожане, которые хотят помочь нуждающимся, могут связаться с указанными организациями, пройдя по ссылке.

"2 ГИС" - международный информационный сервис, выпускающий справочники и карты городов с 1999 года. Центральный офис компании находится в Новосибирске (Россия). С 2015-го компания работает в Бишкеке.