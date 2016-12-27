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Министр обороны Израиля призвал евреев покинуть Францию

Источник:
http://kabar.kg/world-news/ful...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399759-ru.html

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27 декабря 2016, 13:03       Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал евреев, живущих во Франции, уехать из этой страны. Свое заявление он сделал на фоне предстоящей ближневосточной мирной конференции в Париже, сообщает The Jerusalem Post.
"Пришло время сказать евреям Франции: это не ваша страна и не ваша земля, пора уезжать", - заявил министр.
Либерман назвал конференцию "трибуналом против Израиля", который повредит стране и ее доброму имени.
В январе в Париже пройдет многосторонний форум, который, по замыслу организаторов, должен способствовать реанимации палестино-израильского урегулирования. Тем не менее, Израиль отказался от участия в конференции и призвал Францию отменить ее.
Страна настаивает на прямых переговорах с Палестиной, поскольку опасается внешнего давления и навязывания невыгодных для себя условий мира. Та, напротив, поддерживает проведение конференции. По заявлению палестинцев, двусторонний формат исчерпал себя, а переговорные возможности с израильтянами неравны.
Источник РИА Новости

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