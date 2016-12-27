Торага Ч.Турсунбеков поздравил с наступающим Новым годом воспитанников Центра реинтеграции несовершеннолетних детей "Айданек"

27 декабря 2016, 13:15 Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков поздравил с наступающим Новым годом воспитанников Центра реинтеграции несовершеннолетних детей "Айданек" в г.Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.

Торага Чыныбай Турсунбеков ознакомился с условиями проживания воспитанников Центра.

Спикер подчеркнул, что судьба страны в руках будущего поколения Кыргызстана. "Никто и ничто не заменит ребенку родителей. Но если по ряду причин ребенок остался без родителей государство берет на себя ответственность за опеку над детьми. Наша общая обязанность дарить счастье детям", - добавил Ч.Турсунбеков.

Торага Жогорку Кенеша поздравил детей с наступающим Новым годом, пожелал им счастья и всех благ. Кроме того, Ч.Турсунбеков вручил детям сладкие подарки и передал Центру 2 компьютера.

Отметим, в Центре "Айданек", который был открыт в 2009 году, воспитываются дети от 3 до 18 лет, лишившихся попечения родителей. На сегодняшний день в данном заведении проживает 24 ребенка.