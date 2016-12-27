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Торага Ч.Турсунбеков поздравил с наступающим Новым годом воспитанников Центра реинтеграции несовершеннолетних детей "Айданек"

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399758-ru.html

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27 декабря 2016, 13:15       Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков поздравил с наступающим Новым годом воспитанников Центра реинтеграции несовершеннолетних детей "Айданек" в г.Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.
Торага Чыныбай Турсунбеков ознакомился с условиями проживания воспитанников Центра.
Спикер подчеркнул, что судьба страны в руках будущего поколения Кыргызстана. "Никто и ничто не заменит ребенку родителей. Но если по ряду причин ребенок остался без родителей государство берет на себя ответственность за опеку над детьми. Наша общая обязанность дарить счастье детям", - добавил Ч.Турсунбеков.
Торага Жогорку Кенеша поздравил детей с наступающим Новым годом, пожелал им счастья и всех благ. Кроме того, Ч.Турсунбеков вручил детям сладкие подарки и передал Центру 2 компьютера.
Отметим, в Центре "Айданек", который был открыт в 2009 году, воспитываются дети от 3 до 18 лет, лишившихся попечения родителей. На сегодняшний день в данном заведении проживает 24 ребенка.

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