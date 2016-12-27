Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4189 (+0.0029) 
Евро: 72.5566 (+0.0342) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +5°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Милиционеров обвиняют в незаконном обыске и избиении ребенка в НарынеМилиционеров обвиняют в незаконном обыске и избиении ребенка в НарынеТорага Ч.Турсунбеков поздравил с наступающим Новым годом воспитанников Центра реинтеграции несовершеннолетних детей "Айданек"Торага Ч.Турсунбеков поздравил с наступающим Новым годом воспитанников Центра реинтеграции несовершеннолетних детей "Айданек"

На газопроводе в Азербайджане прогремел взрыв

Источник:
http://kabar.kg/world-news/ful...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399757-ru.html

Похожие новости

Благодаря "Росинбанку" взаиморасчеты между Азербайджаном и Кыргызстаном стали более выгодными

СМИ: мощный взрыв прогремел на юге Афганистана

Алмазбек Атамбаев поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Президент Алмазбек Атамбаев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения

Президент А.Атамбаев поздравил президента Азербайджана И.Алиева с днем рождения

27 декабря 2016, 13:29       Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. Взрыв произошел на газопроводе в Баку, начался сильный пожар, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС Азербайджана.
"Примерно в 10.00 (09.00 мск) в Гарадагском районе города Баку произошел взрыв, вспыхнул сильный пожар. Пожар произошел на газопроводе, проходящем по территории поселка Сангачал, принадлежащем производственному объединению "Азеригаз", на 43-м километре дороги Баку - Алят. На место события привлечены большое количество техники и пожарные расчеты", - сообщили в МЧС.
Как сообщили корреспонденту РИА Новости по телефону очевидцы события, взрыв был слышен в нескольких километрах, где расположены населенные пункты.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум