На газопроводе в Азербайджане прогремел взрыв

27 декабря 2016, 13:29 Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. Взрыв произошел на газопроводе в Баку, начался сильный пожар, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС Азербайджана.

"Примерно в 10.00 (09.00 мск) в Гарадагском районе города Баку произошел взрыв, вспыхнул сильный пожар. Пожар произошел на газопроводе, проходящем по территории поселка Сангачал, принадлежащем производственному объединению "Азеригаз", на 43-м километре дороги Баку - Алят. На место события привлечены большое количество техники и пожарные расчеты", - сообщили в МЧС.

Как сообщили корреспонденту РИА Новости по телефону очевидцы события, взрыв был слышен в нескольких километрах, где расположены населенные пункты.