Лидер фракции О.Текебаев прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении А.Саляновой

27 декабря 2016, 13:07 Комментарии

Лидер фракции "Ата Мекена" Омурбек Текебаев 27 декабря прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении депутата Аиды Саляновой.

"Это попытка оказать психологическое давление", - сказал на пресс-конференции О.Текебаев.

По его словам, возбуждение уголовного дела на А.Салянову не запугает их и не заставит поменять позицию.

Он также сообщил, что формально по статье 304 не требуется дача согласия Жогорку Кенеша на привлечение депутата к уголовной ответственности.

"Президент Атамбаев опозорится", - так О.Текебаев прокомментировал вариант, если А.Салянову по уголовному делу возьмут под стражу.

Генпрокуратура 26 декабря возбудила уголовное дело в отношении экс-генерального прокурора Аиды Саляновой по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.304 (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело после рассмотрения поступивших из Госкомитета национальной безопасности выделенные в отдельное производство материалов в отношении депутата Жогорку Кенеша А.Саляновой по факту злоупотребления служебным положением в бытность ее исполняющей обязанности министра юстиции при возобновлении действия адвокатской лицензии находившегося на тот момент в розыске за совершенные преступления А.Елисеева.