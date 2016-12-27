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Лидер фракции О.Текебаев прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении А.Саляновой

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399756-ru.html

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Negatiff: В отношении Аиды Саляновой возбуждено уголовное дело

В отношении Аиды Саляновой возбуждено уголовное дело

27 декабря 2016, 13:07       Комментарии

Лидер фракции "Ата Мекена" Омурбек Текебаев 27 декабря прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении депутата Аиды Саляновой.
"Это попытка оказать психологическое давление", - сказал на пресс-конференции О.Текебаев.
По его словам, возбуждение уголовного дела на А.Салянову не запугает их и не заставит поменять позицию.
Он также сообщил, что формально по статье 304 не требуется дача согласия Жогорку Кенеша на привлечение депутата к уголовной ответственности.
"Президент Атамбаев опозорится", - так О.Текебаев прокомментировал вариант, если А.Салянову по уголовному делу возьмут под стражу.
Генпрокуратура 26 декабря возбудила уголовное дело в отношении экс-генерального прокурора Аиды Саляновой по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.304 (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело после рассмотрения поступивших из Госкомитета национальной безопасности выделенные в отдельное производство материалов в отношении депутата Жогорку Кенеша А.Саляновой по факту злоупотребления служебным положением в бытность ее исполняющей обязанности министра юстиции при возобновлении действия адвокатской лицензии находившегося на тот момент в розыске за совершенные преступления А.Елисеева.

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