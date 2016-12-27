KOICA передала ГРС КР серверное оборудование

27 декабря 2016, 12:34 Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. В Государственной регистрационной службе (ГРС) при правительстве КР состоялась церемония передачи компьютерного и серверного оборудования в рамках проекта "Создание единой информационной системы управления земельными ресурсами в КР" при поддержке Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) Правительства Республики Корея. Об этом сообщает пресс-служба ГРС КР.

Одним из основных областей деятельности данного проекта являлось оснащение Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при ГРС соответствующей техникой и закупкой специального серверного оборудования, предназначенной для функционирования интегрированной информационной системы и хранения базы данных графической и текстовой части Геоинформационной системы (ГИС).

Председатель ГРС Тайырбек Сарпашев ознакомил главу представительства KOICA в КР Пак Сун Жин с серверным помещением и условиями хранения и безопасности переданного компьютерного и серверного оборудования.

Глава ГРС выразил благодарность корейской стороне за оказываемую помощь в модернизации земельной регистрации и кадастровой системы КР и отметил, что создание данной информационной системы позволит нам выйти на новый уровень предоставления услуг, соответствующий всем современным требованиям.

В рамках данного проекта ожидается разработка программного обеспечения по управлению базами данных с целью автоматизации всех кадастровых процедур на центральном уровне с внедрением кадастровых индексированных электронных карт на всей территории Кыргызстана.

Новая регистрационная система повысит прозрачность, эффективность работы системы, снижая риск коррупции и конфликтов, связанных с землей и правом собственности. Качественное функционирование государственной регистрационной службы позволит обеспечить доступ к информации о недвижимости для инвесторов, предоставляя необходимые данные, может разрешить не только гражданские противоречия, но и реализовать конституционные права граждан, национальную безопасность, экономическое развитие и осуществление прочих важных задач государства, которые во многом зависят от уровня регистрационной системы.

Помимо данного проекта Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) Правительства Республики Корея выделяет 7 млн 460 тыс. долларов США на реализацию проекта по внедрению системы электронного национального удостоверения личности в Кыргызстане. В связи с чем председатель Службы Т.Сарпашев выразил надежду на то, что плодотворное сотрудничество между ГРС и KOICA выведет кадастровую и паспортную систему КР на новый этап развития.