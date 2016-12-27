К 110-летию Юсупа Абдрахманова: Секретная страница жизни

27 декабря 2016, 12:48 Комментарии

28 декабря исполняется 110 лет Юсупу Абдрахманову, Государственному и политическому деятелю, первому Председателю Совета Народных Комиссаров Киргизской АССР.

1925 год в жизни молодого, перспективного второго секретаря Киргизского областного партийного бюро Юсупа Абрахманова был сложным и непредсказуемым. Организованная в 1924 году Киргизская автономная область, нуждалась в формировании партийного и хозяйственного аппарата. В первую очередь, требовалось провести подготовку первой областной партийной конференции, на которой должен был быть избран руководящий состав автономной области. Прибывший из центра председатель организационного бюро Киргизского обкома Каменский М.Д. не особенно хорошо разбирался в тонкостях менталитета бывшей колониальной окраины. У него "явно не хватало такта и умения выдерживать тон содействия и помощи национальным передовым элементам в их коммунистической и советской работе". Главным в работе выдвиженца был старый, как мир, принцип "разделяй и властвуй". И это в области, в которой подавляющая часть кадров была больна групповой и родовой борьбой, трайбализмом. А второй секретарь облпартбюро Ю.Абдрахманов, исходя из своего понимания состояния области и его малочисленных, слабо подготовленных к коммунистической работе кадров, вел свою кадровую политику, не согласовывая ее с первым секретарем. Разногласия были столь глубокими и непреодолимыми, что по настоянию Каменского М.Д., на первой областной партийной конференции в марте 1925 года Ю.Абдрахманов не был избран не только в состав областного партийного комитета, но и на другой пост, вполне соответствующий его опыту, знаниям и авторитету. Каменскому М.Д. вторили и те, кто выступал против Абдрахманова в соответствии со своими понятиями о групповой и родовой принадлежности. Противодействие двух влиятельных партийных деятелей дошло до того, что по инициативе Средазбюро ЦК РКП(б) в апреле 1925 года Ю.Абдрахманов был отозван в Ташкент. В Ташкенте по достоинству оценили его опыт и способности, назначив заместителем заведующего организационным отделом Среднеазиатского бюро ЦК РКП(б). Для молодого человека - достаточно высокая должность.

В мае 1925 года Абдрахманов пишет знаменитое личное, секретное письмо И.В.Сталину и в ЦК ВКП (б). В нем он подробно описывает сложное состояние экономики, финансов и хозяйства молодой Кара-Киргизской автономной области. Пишет о слабом культурном состоянии и катастрофическом недостатке "партийно подготовленных работников, вышедших из среды беднейших слоев населения". Подробно описывает отсутствие организованной пролетарской базы в низах населения и слабость низового советского аппарата, заполненного представителями бедноты, зависимыми от родовой традиции и находящих под влиянием родоначальников. Абдрахманов предлагает основательно очистить ряды союза "Кошчу", для того, чтобы он мог объединить и направлять лучшие силы из дехкан и бедноты на советское строительство в области. Давая характеристику партийной организации области, он подчеркивал, что "кара-киргизская организация РКП заражена групповой борьбой". Абдрахманов открыто пишет: "отстранение от более ответственной работы более подготовленных работников из числа коммунистов коренного населения и подбор работников на ответственнейшие посты, не соответствующих своим назначениям, под лозунгом выдвижения с низов, подчас таких, которые могут скомпрометировать партию и Советскую власть в глазах массы, не только меня, но и многих киргизских работников-коммунистов, заставляет думать, что это нездоровый уклон со стороны европейцев и я вынужден, в интересах дела, своевременно уведомить Вас, т. Сталин, об этом". Нет оснований думать, что И.Сталин не прочел это письмо и не ознакомил его с членами бюро. Итак, буквально через два месяца 1925 года в августе Ю.Абдрахманова отзывают в Москву и назначают инструктором организационно-распределительного отдела ЦК ВКП(б). Особо отметим, что этот отдел имел важнейшее значение в Центральном Комитете, так как в его задачу входило: "...руководство всей организационно-партийной работой, инструктирование и проверку работы местных организаций и текущую связь с ними, информацию, статистику и подбор и распределение кадров партийного аппарата". Только ли письмо Сталину послужило выдвижению молодого Ю.Абдрахаманова на работу в этот самый ключевой и важнейший отдел ЦК ВКП (б)? А может быть отгадка в другом? Ведь до этого назначения происходит событие, которое остается для нас загадкой.... Дочь Ю.Абрахманова, Ленина Юсуповна, передала авторам статьи очень интересный документ - заграничный паспорт Юсупа Абдрахманова...

Так, Комиссариат иностранных дел СССР на основании письма от 30 мая за №562, направляет Юсупа Абдырахманова, как представителя инспекции управления Внешторга, в Иран. Напомним, что в это время Абдрахманов официально является заместителем заведующего организационно-распределительным отделом Средазбюро ЦК ВКП (б). Кстати, ни в одной из автобиографий, ни в знаменитых "Дневниках" Абдрахманова, нет никаких намеков на эту загадочную командировку. Был ли он в Иране, тогда еще именуемым в советских официальных документах Персией? Да, однозначно был, ибо в Заграничном паспорте гражданина Российской Социалистической Федеративной Республики, он направляется в Персию для свободного проезда с приложением печати Народного Комиссариата по внутренним делам. Паспорт действителен на один год - с 28 мая 1925 года по 25 мая 1926 года. Все въездные и выездные печати присутствуют. Как с советской стороны, так и с персидской. Более того, генеральный консул Ирана в Туркестане Мухаммад Али Мугаддам подписывает визу от 30 мая 1925 года, номер регистрации - 3/255. "Виза на пересечение границы через Баджигиран, чтобы следовать в месторасположение своей командировки, то есть, в Мешхед" - так написано арабской вязью на персидском языке. Более того на визе приклеены три марки, заверенные персидской печатью. А 6 июня 1925 года этот паспорт был зарегистрирован в Российском генеральном консульстве в Хоросане (г.Мешхед), с подобающими в этих случаях подписями и печатями Генерального Консула и Секретаря Консульства. Возвращается Абдрахманов из Ирана, по данным Генерального Консульства РСФСР в Ташкенте, 1 августа 1925 года.

Так что же происходит в Иране того времени? С какой миссией пребывал Ю.Абдрахманов в Персии почти два месяца? Какой интерес представляла эта страна для молодой советской республики? Немного истории. В конце ХIХ - начала ХХ века Персия стала объектом весьма острой борьбы между Россией, Англией и активно вступившей в этот процесс Германией. Персия представляла интерес как источник сырья, особенно нефти, так и рынок сбыта. Англия и царская Россия в Персии получили ряд важный концессий. Более того, между ними была заключена конвенция 1907 года о разделе сферы влияния в Персии. По этой конвенции страна была поделена на три зоны: северная часть признавалась сферой влияния России, юго-восточная - Великобритании, а центральная зона - нейтральной, открытой для конкуренции европейских держав. В самой стране обостряется политическая обстановка, набирает силу антимонархическое движение и протест против засилья иностранного капитала. Внутриполитический кризис выливается в революцию 1905-1911 годов, которая приводит к установлению конституционной монархии. Затянувшийся политический и экономический кризис, ряд правительственных переворотов привел к власти командира Казвинского отряда иранской казачьей бригады Реза-хана. В 1921 году он становится военным министром, через два года - премьер-министром. Решением меджлиса (парламента) в феврале 1925 года Реза-хан назначается верховным главнокомандующим вооруженными силами Персии. А к осени была низложена династия Каджаров и вся власть перешла к наследственному монарху под именем Реза-шах Пехлеви.

Что касается молодой советской республики, то после изнурительной гражданской войны ей нужна была мирная передышка. Советская дипломатия провела ряд важных переговоров по смягчению обстановки и налаживанию отношений со странами, окружающими РСФСР. Первым соглашением Советской России со странами Востока был договор с Персией, подписанный 26 февраля 1921 года в Москве. По этому договору советское правительство торжественно заявляло об отказе от всех неравноправных договоров в отношении Персии, заключенных царским правительством. Персии возвращались все концессии, все имущество, полученное царизмом на территории Персии, аннулировались долги страны перед Россией. Обоюдно отказывались от вмешательства во внутренние дела другой стороны, советское и персидское правительство обязывались не допускать образования или пребывания на своей территории организаций или групп, имеющих своей целью борьбу против России или Персии. По этому договору персидское правительство давало обязательство заключить с советским правительством соглашение, предоставляющее России возможность эксплуатации рыбных промыслов на южном побережье Каспийского моря. Отметим, что меджилис не ратифицировал данный договор, что позже имело определенное значение для Советского Союза. Англичане, постоянные соперники России в этой стране, отмечали политику самопожертвования России, отказавшейся от всех прежних завоеваний в Персии, и подчеркивали, что это привело к "безусловному росту русского влияния, которое опирается на добрую волю самого персидского населения". Особо отметим, что ранее пять северных провинций Персии, имеющих нефтяные разработки, входили в сферу влияния царской России. В новых условиях, когда Советская Россия отказалась от концессий, англо-персидская нефтяная компания (АПНК) владеющая всеми нефтяными месторождениями на юге Персии, стала добиваться включения северных провинций в свой состав. Это означало бы подчинение всех нефтяных иранских месторождений АПНК, контрольный пакет акций которой принадлежал правительству Англии. Итак, Англия, воспользовавшись ситуацией, стала активно прибирать все нефтяные концессии к своим рукам. Сама же политическая и экономическая ситуация в Персии была весьма тяжелая. К тому же общественное мнение было против англичан. Однако правительство Персии было заинтересованно в инвестициях для добычи и переработки нефти. И в этот момент появляется якобы нейтральная американская компания "Стандарт", причем Меджилис Персии принимает закон о северных концессиях. Смысл его заключается в передаче северных концессий компании "Стандарт" без права передачи их другой стране или фирме. Этот закон в корне противоречил Московскому договору 1921 года. Одновременно американская сторона ведет переговоры с англичанами о совместных разработках нефтяных предприятий Турции, в обмен на участие англичан в разработке североиранской нефти. Таким образом, интересы двух стран совпадают и достигается соглашение по совместной разработке иранской нефти. Это решение могло стать прямой угрозой разработкам нефтяных месторождений на Каспии со стороны Советского Союза, особенно северокаспийской нефти. В январе 1925 года по предложению тогдашнего полпреда и торгпреда СССР в Персии Б.З.Шумяцкого, Политбюро ЦК ВКП (б) приняло решение о создании паритетного советско-персидского общества для управления портом Энзели. Напомним, что в принятом 1921 года советско-персидском договоре порт Энзел передавался Персии. Однако, передача порта могла отрицательно отразиться на положении СССР в Каспийском море, ибо могло усилить влияние англичан. Чуть раньше - в мае 1921 года, английское правительство с помощью остатков белогвардейцев, уже занимало порт Энзел. Этот порт, представлявший огромную стратегическую ценность для Советской России, был 18 мая взят советским десантом, что привело к капитуляции англичан и их эвакуации. Такой ход обезопасил важнейшее для экономики Союза Каспийское море, с его богатейшими нефтяными запасами.

Итак, имеется несколько версий этой командировки Юсупа Абдрахманова. Одна из версий - консультирование советских дипломатов и специалистов, участвующих в переговорах по разработке месторождений каспийской нефти, находящихся в персидской части моря. Возможно, Абдрахманов вез с собой не только письменные распоряжения по отстаиванию интересов советской страны в Персии в борьбе с англичанами, но и материальные средства для особых целей.

Вторая версия отвечает тому факту, что Абдрахманов был командирован в Персию как представитель управления инспекции Внешторга. Так, первый крупный советский разведчик, бывший начальником восточного сектора иностранного отдела ГПУ, резидентом ОГПУ на Ближнем Востоке, затем бежавший на Запад, Георгий Сергеевич Агабеков (Арутюнов) в своей книге "ЧК за работой", описывает интересную ситуацию в Персии в середине 20-х годов ХХ века. Советское правительство выделяло большие средства на покупку у Персии шерсти и хлопка, сахара, нефти и других товаров. При этом лицензии на вывоз товаров в Союз выдавались только тем персидским купцам, которые работали по принципу: "кто нам помогал в политике, тому мы помогали в экономике. Эти же "купцы" оказывали нам крупные услуги при заключении советско-персидского торгового договора". Так что вполне возможно, что Ю.Абдрахманову была поручена раздача лицензий персидским купцам на поставку необходимых для страны товаров.

Третья версия - это внедрение и изучение общественного мнения и политико-экономической ситуации на Ближнем Востоке, в среде многочисленных паломников, ежегодно стекающихся из разных концов Персии и Афганистана на могилу имама Ризы в Мешхеде, священном городе шиитов.

Что же было в реальности? Сможем узнать только тогда, когда откроются российские архивы министерства иностранных дел и комитета государственной безопасности. Но, мы можем достоверно констатировать, что Юсуп Абдрахманов был не только первым официально признанным дипломатом Советской Киргизии, но выполнил секретное партийное задание, которое было оценено выдвижением его на работу в ЦК ВКП (б) в самый важный и ответственный его отдел. Видимо, эта должность была трамплином и проверкой его на способность через некоторое время возглавить Совет Народных Комиссаров Киргизской АССР. Должность председателя Совнаркома Киргизской АССР, ставшая вершиной его карьеры, соответствовала опыту и бесценным профессиональным и личностным качествам Ю.Абдрахманова.

Неизвестные доселе страницы жизни выдающегося партийного, государственного деятеля, дополняют биографию его удивительной жизни, его безмерной преданности и ответственности в деле строительства социализма в Кыргызстане, оставившим светлый и благодарный след в истории - как Союза, так и нашей республики.

Болджурова И.С.- проф., д.п.н., s.boldjurova@gmail.com

Боконбаева Ж.К., магистр, janylb@gmail.com