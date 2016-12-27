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Из 17 материалов о подкупе во время выборов 15 фактов не подтвердились, - МВД

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399750-ru.html

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27 декабря 2016, 12:52       Комментарии

В Кыргызстане во время выборов в местные кенеши и проведения референдум в ГСУ МВД поступило 17 материалов о подкупе. Об этом на круглом столе по предварительным итогам независимого наблюдения за выборами депутатов местных кенешей 27 декабря сообщил начальник отдела ГСУ МВД Бегалы Пирманов.
"Из общего количества 13 материалов поступили в Бишкеке. Из 17 фактов 15 не подтвердились", - сообщил он.
По словам Б.Пирманова, всего по республике поступило 47 материалов различного характера, от подкупа до хулиганства. Аналогичных заявлений в 2015 году во время выборов в Жогорку Кенеш поступило в два раза больше - 91 материал.
Он сообщил, что из 47 материалов 32 материала поступили в Бишкеке. По 3 фактам возбуждены уголовные дела, в 15 случаях отказано в возбуждении уголовного дела.
Также 25 материалов направлены в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов.

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