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ГРС: Биометрические паспорта внедряются, чтобы покончить с "паспортным бизнесом", заложенным частной компанией

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399749-ru.html

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Электронные паспорта будут выдаваться на 10 лет

27 декабря 2016, 12:41       Комментарии

Государственная регистрационная служба опровергла заявление депутата Аскарбека Шадиева о том, что ГРС превратила выдачу паспортов в голый бизнес.
"Прежде всего, необходимо отметить, что выдачу паспортов в голый бизнес превратила именно частная компания "Интел-Линкс", о которой депутат хорошо проинформирован", - заявили в пресс-службе ГРС.
По данным ведомства, одна из задач биометрических паспортов направлена именно на то, чтобы навсегда покончить с паспортным бизнесом и несправедливостью, заложенной в свое время частной компанией. Государство взяло на себя персонификацию паспортов только со второй половины 2012 года. Это стоило больших усилий и усердной борьбы с группой заинтересованных лиц, заявили в ГРС.
В ведомстве сообщили, что в действующей ID-карте имеется ряд существенных недостатков. Если гражданин меняет прописку, то он обязан менять паспорт, если у гражданина изменился семейный статус (женился, вышла замуж, развелся, развелась, при смерти супруга или супруги) тоже нужно менять паспорт. С биометрическим паспортом таких проблем не будет и гражданин не будет менять паспорт. Персональные данные гражданина будут находиться в электронном виде в чипе паспорта. Биометрические паспорта соответствуют всем международным требованиям как по качеству, так и по защитным элементам. В предлагаемых биометрических паспортах имеются в 20 раз больше защитных элементов, чем в действующей ID-карте.

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