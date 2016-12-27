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В Кыргызстане ликвидируют военные суды. Президент подписал указ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352770_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399748-ru.html

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27 декабря 2016, 12:42       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал конституционный Закон "О внесении изменения в конституционный Закон "О статусе судей Кыргызской Республики". Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.
Как уточняется, принятый закон разработан в целях реализации Указа президента "О мерах по совершенствованию правосудия в КР", решений Совета по судебной реформе при президенте в рамках деятельности экспертной рабочей группы, созданной для разработки законопроектов, направленных на реформирование судоустройства.
Экспертная рабочая группа разработала пакет законопроектов: проект конституционного Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в конституционный Закон "О статусе судей" и проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты" (в Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальные кодексы, Законы "О Верховном суде КР и местных судах", "Об утверждении структуры местных судов и штатной численности судей местных судов КР" и др.), предусматривающих упразднение военных судов в стране.
Впоследствии эти законопроекты группой депутатов были внесены на рассмотрение парламента в порядке законодательной инициативы.
Принятым конституционным законом предусматривается признать утратившей силу норму части 2 статьи 10 действующего конституционного Закона "О статусе судей", которая регулирует доплату к должностным окладам за воинские звания судьям военных судов.
Необходимость данной поправки в действующий конституционный закон связана с тем, что военные суды и должности военных судей упраздняются.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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