Почему "скафнят" в Бишкеке, а не в Москве — о русском языке в Кыргызстане

27 декабря 2016, 12:31 Комментарии

Светлана Игоревна прилетела в Бишкек на открытие центра партнерской сети "Институт Пушкина" в Кыргызско-Российском Славянском университете. Центр был создан при поддержке ее вуза. Планировалось, что Ельникова расскажет Sputnik о пользе проекта, но интервью вышло за рамки заявленной темы - собеседница объяснила, как будут учить детей мигрантов в России, чем отличаются аспиранты из Кыргызстана от других и какие научные темы она поручит им исследовать после этого разговора.

- Каков, по-вашему, уровень знания русского языка у кыргызстанцев?

- Достаточно высок. Например, если выйти на улицы Москвы, может показаться, что большинство мигрантов - таджики. Но если посмотреть статистику, выяснится, что кыргызов в 1,5-2 раза больше. Что это значит? Что они просто меньше выделяются из толпы, потому что лучше говорят по-русски. Если ты можешь свободно общаться и не бросаешься в глаза, то ты практически свой.

- Чем важно открытие центра в КРСУ?

- Прежде всего это даст возможность общаться, обмениваться информацией и в некотором роде постоянного повышать квалификацию - с двух сторон. Для нас очень важно общение с местными преподавателями русского языка, потому что в России огромное число детей, которые родились в кыргызских семьях. Наше будущее - билингвальные (двуязычные) дети, которые изначально говорят на нескольких языках. Чтобы построить лучшую систему обучения, нам надо знать особенности языка, преподавания и национального менталитета. Ведь язык - душа народа, а как можно узнать душу народа, не общаясь с ним? Никак... Центр - это пункт сбора заинтересованных людей и площадка для обмена мнениями.

- Вы рассказывали, что был разработан учебник русского языка для седьмого класса, адаптированный для регионов. В чем его отличие от других книг?

- В России разрабатывается много учебников, которые нацелены на учет национальных особенностей языка. Если мы вместе пишем такие учебники и вместе ликвидируем трудности, наши дети будут знать все языки, которые им предложат учить. Изучение языка - изучение мира. Язык - это двери в любую страну.

- Можно ли адаптировать такой учебник для Кыргызстана?

- Думаю, смысл встречи педагогов в рамках открытия центра - объединение опыта и создание авторских коллективов. Такой опыт уже есть: мы выпустили серию учебников для европейских школ в рамках совместного проекта российских и европейских преподавателей и методистов. В нынешнем же случае это будет полезно и вам, и нам, потому что в московские школы часто приходят дети, для которых кыргызский язык основной. Конечно, они будут учиться по российским учебникам, но вспомогательная книга очень поможет процессу.

- Вы приезжали в Кыргызстан несколько лет назад. Как изменилась с тех пор языковая ситуация?

- Логично было предположить, что страна идет по своему пути, развивая национальные культуру и язык, и что должен быть отход от русского. Но этого нет. Мы гуляли по городу, и никаких проблем в общении не возникло. Повсюду слышна русская речь, это очень приятно.

- Вы заведуете кафедрой преподавания русского языка как иностранного, а есть ли у вас студенты из Кыргызстана?

- У меня аспирантка отсюда. Но я бы не стала относить Кыргызстан к странам, где русский язык является иностранным, - правильнее использовать термин "второй родной".

- Наверное, кыргызам легко у вас обучаться?

- Конечно, им легче, чем другим. Они не выбирают для научных работ поверхностные проблемы, а проводят достаточно глубокие исследования.

- Какие ошибки чаще всего допускают мигранты из Кыргызстана при сдаче экзамена по русскому языку?

- Самая большая ошибка мигрантов на экзамене связана не с русским языком. На нем проверяют знание основ законодательства, языка и истории России. Проблемы обычно с последним пунктом. Думаю, совершенно справедливо, что кыргызы больше не сдают данный экзамен (после вступления страны в ЕАЭС. - Ред.), в этом нет необходимости,

- Не кажется ли вам, что русский язык в Кыргызстане немного другой? Например, я знаю, что многим москвичам неизвестны такие слова, как "скафнить" и "комок" (торговый ларек), а здесь они понятны каждому. Конечно, это в какой-то степени сленг, но, может, и литературные нормы изменились?

- Мы не проводили такие исследования. Хотя ваши слова натолкнули меня на мысль, что это было бы интересно. Традиционно мы всегда сравниваем санкт-петербургскую и московскую языковую школы, знаем, где в России "акают" или "окают", а вот посмотреть, как изменился лексический состав русского и какое влияние оказал на него другой язык (в данном случае кыргызский), никто пока не брался. Возможно, я изменю тему диссертации для своей кыргызской аспирантки...

- Какие советы вы, как лингвист, можете дать носителям русского языка, которые плохо знают кыргызский?

- Есть специальные курсы, газеты, телевидение, языковая среда. Наверное, проблема во внутренней потребности. При желании можно искусственно создать условия, когда, например, с 12 до 3 часов дня надо говорить только по-кыргызски. Еще следует больше читать: у кыргызов великолепная литература, прекрасный эпос.

- А что можете посоветовать тем, кто изучает русский язык?

- То же самое - читать, прежде всего классику. Да, тексты Чехова и Тургенева не очень просты, многие слова, которые в них встречаются, уже выходят из употребления. Но всегда легче отказаться от лишнего, чем найти что-то новое. Лучше забраться на высоту, чтобы потом спуститься в долину.

В завершение скажу, что учить языки надо обязательно. Каждый следующий язык будет казаться легче, чем предыдущий, а само знание даст определенную внутреннюю свободу.