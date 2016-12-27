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Спикер парламента Кыргызстана выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Сочи

Источник:
http://kabar.kg/politics/full/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399746-ru.html

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Спикер ЖК Ч.Турсунбеков направил соболезнования председателю Госдумы Федерального Собрания России в связи с крушением самолета

27 декабря 2016, 11:57       Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков направил слова соболезнования Председателю Госдумы Федерального Собрания РФ Вячеславу Володину и Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко в связи с крушением самолета.
Как сообщает пресс-служба парламента КР, в тексте соболезнования говорится:
"С глубокой скорбью воспринял весть о крушении самолета Министерства обороны Российской Федерации в районе города Сочи, унесшем жизни людей.
От имени депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате этой трагедии".

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