Спикер парламента Кыргызстана выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Сочи

27 декабря 2016, 11:57 Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков направил слова соболезнования Председателю Госдумы Федерального Собрания РФ Вячеславу Володину и Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко в связи с крушением самолета.

Как сообщает пресс-служба парламента КР, в тексте соболезнования говорится:

"С глубокой скорбью воспринял весть о крушении самолета Министерства обороны Российской Федерации в районе города Сочи, унесшем жизни людей.

От имени депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате этой трагедии".