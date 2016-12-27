Житель Бишкека Маматжан Алиев награжден медалью МЧС КР "За спасение утопающих"

27 декабря 2016, 12:18 Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. Согласно приказу МЧС КР, 27 декабря 2016 года Маматжан Алиев награжден медалью МЧС КР "За спасение утопающих" за проявленную храбрость при спасении жизни людей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Медаль "За спасение утопающих" вручил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, полковник Калыс Ахматов. Вручение медали проведено сегодня 27 декабря, в Центре управления кризисными ситуациями МЧС КР с участием личного состава ЦА МЧС КР.

Замминистра К.Ахматов выразил благодарность М.Алиеву за проявленную храбрость при спасении людей и пожелал крепкого здоровья и благополучии в семье.

Напомним, летом текущего года в водоем кафе "Гавайи" упал автомобиль с пассажирами. Старший инспектор Центра обеспечения Архивного отдела Государственной таможенной службы при Правительстве КР Роман Торопов и житель города Бишкек Маматжан Алиев оказали активное содействие по спасению пассажиров, находящихся в автомашине. По словам Романа Торопова, в машине находились взрослый и ребенок. Роман Торопов сделал искусственное дыхание ребенку, тем самым спас его. Ранее Р.Торопов также был награжден медалью "За спасение утопающих".