Зимние каникулы для бишкекских школьников сократили

27 декабря 2016, 12:04 Комментарии

Зимние каникулы для школьников в Бишкеке сократили с учетом карантина по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Отмечено, что школьники уходят на каникулы с пятницы, 30 декабря, по 6 января включительно. Первым учебным днем станет 9 января.

Сроки каникул определены согласно приказу Управления образования и на основании пояснительной записки к Базисным учебным планам на 2016/2017 учебный год, утвержденным приказом Министерства образования и науки КР.