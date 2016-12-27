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Одна из версий крушения Ту-154 – попадание посторонних предметов в двигатель

 

Фотографии: 24.kg

   

Источник:
http://24.kg/proisshestvija/42...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399743-ru.html

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27 декабря 2016, 12:08       Комментарии

"Одна из основных на данный момент версий крушения самолета Ту-154 в районе Сочи - попадание посторонних предметов в двигатель", - заявил агентству ТАСС источник в силовых структурах.
Он добавил, что по-прежнему проверяются и другие версии, в том числе ошибка пилотирования и возникшая на борту техническая неисправность.
Накануне ФСБ России сообщила, что по делу о крушении над Черным морем самолета Ту-154 Минобороны проверяются четыре основные версии.
"Ими остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Как отмечается, сегодня водолазы обнаружили на месте крушения один из бортовых самописцев. В ближайшее время его извлекут из воды, но его состояние неизвестно.
"Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены", - сообщили в силовых структурах.
В экстренных службах ТАСС сообщили, что в течение ночи в ходе поисков обнаружены тела трех погибших и большое количество останков.
На борту воздушного судна, которое летело в Сирию, находились 92 человека. Среди них музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и доктор Лиза.
Фото ТАСС.

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