Омурбек Текебаев требует привлечь главу ГКНБ к уголовной ответственности

27 декабря 2016, 12:11 Комментарии

Лидер парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев требует привлечь главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева к уголовной ответственности. Об этом он заявил сегодня на своей пресс-конференции в Жогорку Кенеше.

"Мы заключили договор с юридической компанией в государстве Белиз, в настоящее время ими ведется расследование. Пока нам отправили предварительные результаты своей работы. То, что выставлял на всеобщее обозрение глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев, не является официальным документом. Он не знает о его происхождении и не может объяснить, откуда он взялся. На наш запрос представить информацию он ссылается на секретность в оперативной деятельности", - сказал лидер фракции.

И добавил, что раз Абдиль Сегизбаев нарушил секретность и огласил документы по телевидению и в ЖК, то оперативная ценность их, если таковая имелась, исчезла.

"По этому поводу мы обратились в Генпрокуратуру о привлечении главы ГКНБ к ответственности за раскрытие оперативных данных. Если это не так, то за нарушение прав человека и Конституции", - подчеркнул Омурбек Текебаев.