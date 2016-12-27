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Омурбек Текебаев требует привлечь главу ГКНБ к уголовной ответственности

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42410_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399742-ru.html

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27 декабря 2016, 12:11       Комментарии

Лидер парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев требует привлечь главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева к уголовной ответственности. Об этом он заявил сегодня на своей пресс-конференции в Жогорку Кенеше.
"Мы заключили договор с юридической компанией в государстве Белиз, в настоящее время ими ведется расследование. Пока нам отправили предварительные результаты своей работы. То, что выставлял на всеобщее обозрение глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев, не является официальным документом. Он не знает о его происхождении и не может объяснить, откуда он взялся. На наш запрос представить информацию он ссылается на секретность в оперативной деятельности", - сказал лидер фракции.
И добавил, что раз Абдиль Сегизбаев нарушил секретность и огласил документы по телевидению и в ЖК, то оперативная ценность их, если таковая имелась, исчезла.
"По этому поводу мы обратились в Генпрокуратуру о привлечении главы ГКНБ к ответственности за раскрытие оперативных данных. Если это не так, то за нарушение прав человека и Конституции", - подчеркнул Омурбек Текебаев.

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