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Кыргызстан подписал с Казахстаном договор о технической помощи

Источник:
http://24.kg/vlast/42411_kyirg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399741-ru.html

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27 декабря 2016, 12:26       Комментарии

Кыргызстан подписал договор с Казахстаном о технической помощи на $100 миллионов. Об этом сегодня сообщил журналистам вице-премьер-министр КР Олег Панкратов.
Он напомнил, что при присоединении Кыргызстана к ЕАЭС Россия обещала выделить нам $200 миллионов на реконструкцию пунктов пропуска и лабораторий.
"С россиянами мы достаточно быстро подписали документ. Он уже реализуется, деньги поступают траншами", - сказал Олег Панкратов
"Казахстан обещал выделить нам $100 миллионов, но согласование шло очень долго, и вчера мы подписали документ. Ожидаем, что первый транш после вступления договора в силу будет направлен на вопросы, связанные с ветеринарной безопасностью", - отметил вице-премьер.
Он добавил, что с казахскими партнерами подписан еще один документ - о переходе на унифицированный тариф при железнодорожных перевозках.
"Он вступит в силу спустя 15 дней после подписания. Мы надеемся, что наши предприниматели, которые возят грузы в Кыргызстан железнодорожным транспортом из России через территорию Казахстана, будут платить меньше. Это повлечет удешевление стратегических для нас товаров - ГСМ, металла и леса", - резюмировал Олег Панкратов.

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