Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4189 (+0.0029) 
Евро: 72.5566 (+0.0342) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +5°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Житель Бишкека Маматжан Алиев награжден медалью МЧС КР "За спасение утопающих"Житель Бишкека Маматжан Алиев награжден медалью МЧС КР "За спасение утопающих"Одна из версий крушения Ту-154 – попадание посторонних предметов в двигательОдна из версий крушения Ту-154 – попадание посторонних предметов в двигатель

Операторы ГРС получили в 6 раз больше, чем члены УИК, - "Таза Шайлоо"

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399740-ru.html

Похожие новости

Выборы в местные кенеши прошли открыто и прозрачно, - "Таза Шайлоо"

42-процентное участие избирателей показывает реальную заинтересованность в обновлении Конституции, - "Таза шайлоо"

Мерил Стрип получит главную ЛГБТ-премию

ГРС выплатила зарплату в 5 тыс. сомов привлеченным операторам для идентификации избирателей Бишкека

Почему Бишкек может получить помощь от ЕАЭС, рассказал эксперт

27 декабря 2016, 12:11       Комментарии

Член ассоциации "Таза Шайлоо" Эльвира Икрамова обратила внимание участников круглого стола на большую разницу в заработной плате операторов ГРС и челнов УИК.
На круглом столе в Бишкеке обсуждают предварительные итоги мониторинга за выборами депутатов в местные кенеши.
По словам Э.Икрамовой, операторы ГРС получили по 6 тыс. сомов за участие в выборах, а члены УИК по 1 тыс сомов.
Ранее ГРС сообщала, что с учетом отчислений и налогов операторы, привлеченные для идентификации избирателей по г.Бишкек, получили по 5 тыс. сомов.
Ассоциация "Таза Шайлоо" образована в августе 2007 года для улучшения выборного процесса в Кыргызстане. В сеть организации входят 19 неправительственных организаций (НПО) по всей республике. Донором организации является Швейцарское посольство.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум