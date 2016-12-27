Операторы ГРС получили в 6 раз больше, чем члены УИК, - "Таза Шайлоо"

27 декабря 2016, 12:11 Комментарии

Член ассоциации "Таза Шайлоо" Эльвира Икрамова обратила внимание участников круглого стола на большую разницу в заработной плате операторов ГРС и челнов УИК.

На круглом столе в Бишкеке обсуждают предварительные итоги мониторинга за выборами депутатов в местные кенеши.

По словам Э.Икрамовой, операторы ГРС получили по 6 тыс. сомов за участие в выборах, а члены УИК по 1 тыс сомов.

Ранее ГРС сообщала, что с учетом отчислений и налогов операторы, привлеченные для идентификации избирателей по г.Бишкек, получили по 5 тыс. сомов.

Ассоциация "Таза Шайлоо" образована в августе 2007 года для улучшения выборного процесса в Кыргызстане. В сеть организации входят 19 неправительственных организаций (НПО) по всей республике. Донором организации является Швейцарское посольство.