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Главный представитель прокуратуры в судах предложил Верховому суду обеспечить неукоснительное соблюдение судами сроков судебного разбирательства

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399739-ru.html

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27 декабря 2016, 12:20       Комментарии

Одним из распространенных способов освобождения виновных должностных лиц от наказания является необоснованная судебная волокита при рассмотрении уголовных дел в течение нескольких лет, в результате чего истекают сроки давности и виновные лица остаются безнаказанными. Об этом 27 декабря на Координационном совещании по вопросам противодействия коррупции заявил начальник управления по поддержанию гособвинения и представительства в судах Генеральной прокуратуры Куванычбек Асангельдиев.
По его словам, несмотря на наличие актов Счетной палаты и других неопровержимых доказательств суды практикуют необоснованное назначение дополнительных, комиссионных, комплексных экспертиз, которые из-за загруженности экспертов, проводятся годами, в результате чего теряется актуальность уголовных дел, а в последующем уголовные дела прекращаются за истечением срока давности, либо вообще выносятся оправдательные приговоры.
В этой связи, прокурор предложил Верховому суду обеспечить неукоснительное соблюдение всеми судами сроков судебного разбирательства.
Как отметил К.Асангельдиев, одной из актуальных остается проблема отсутствия единой практики в квалификации преступлений и допустимости доказательств.
"Коррупционные преступления относятся к труднодоказуемым, несмотря на это оперативные работники и органы следствия предпринимают определенные меры по сбору как прямых доказательств, так и косвенных улик, влияющих на правильную квалификацию преступлений. Однако, отдельные судьи необоснованно переквалифицируют должностные преступления на статьи 221 (злоупотребление полномочиями служащими организаций), 316 (халатность), 350 (подделка документов), 171 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР и другие статьи с тем, чтобы прекратить или назначить наказание ниже низшего предела, либо условно", - заявил прокурор.

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