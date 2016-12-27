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Депутаты комитета по госустройству вновь не пришли на заседание

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352768_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399738-ru.html

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27 декабря 2016, 12:05       Комментарии

Сегодня, 27 декабря, заседание комитета по конституционному законодательству и государственному устройству отменили.
По словам председателя Асель Кодурановой, заседание отменяется из-за отсутствия кворума.
"Депутаты задействованы в новогодних мероприятиях. Поэтому нет кворума", - пояснила депутат.
Напомним, заседание данного комитета не раз отменялось из-за отсутствия кворума. Ранее заседание отменяли из-за гриппа, другой раз из-за законопроекта о подкупе голосов.
Всего в комитете 16 членов, для обеспечения кворума, чтобы провести собрание, необходимо участие минимум 9 депутатов.

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