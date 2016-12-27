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В правительстве КР пояснили, почему возникла заминка с подписанием Таможенного кодекса ЕАЭСВ правительстве КР пояснили, почему возникла заминка с подписанием Таможенного кодекса ЕАЭСНа 134-143 км автодороги Бишкек—Ош из-за простоя 25 большегрузных машин образовались пробкиНа 134-143 км автодороги Бишкек—Ош из-за простоя 25 большегрузных машин образовались пробки

На трассе Бишкек — Ош неготовые к зиме грузовики создали гигантскую пробку

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/incidents...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399737-ru.html

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На 134-143 км автодороги Бишкек—Ош из-за простоя 25 большегрузных машин образовались пробки

27 декабря 2016, 11:53       Комментарии

БИШКЕК, 27 дек - Sputnik. На трассе Бишкек - Ош, со 134-го по 143-й километр, простаивают около 25 большегрузных автомашин, которые создают многокилометровые пробки, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.
Согласно информации оперативной группы Управления МЧС по Чуйской области, грузовики простаивают из-за отсутствия на них цепей, кроме того, некоторые водители используют летнюю солярку. Ведомство напоминает, что, оправляясь в поездку по горным автодорогам, необходимо иметь при себе цепи и лопатку, сменить летние шины на зимние, а также использовать зимние виды топлива.

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