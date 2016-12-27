На трассе Бишкек — Ош неготовые к зиме грузовики создали гигантскую пробку

27 декабря 2016, 11:53 Комментарии

БИШКЕК, 27 дек - Sputnik. На трассе Бишкек - Ош, со 134-го по 143-й километр, простаивают около 25 большегрузных автомашин, которые создают многокилометровые пробки, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

Согласно информации оперативной группы Управления МЧС по Чуйской области, грузовики простаивают из-за отсутствия на них цепей, кроме того, некоторые водители используют летнюю солярку. Ведомство напоминает, что, оправляясь в поездку по горным автодорогам, необходимо иметь при себе цепи и лопатку, сменить летние шины на зимние, а также использовать зимние виды топлива.