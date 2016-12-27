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За 11 месяцев в Чуйской области зарегистрировано более 1 тыс вновь выявленных случаев туберкулеза, из них 63 случая у детей

Источник:
http://kabar.kg/health/full/11...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399736-ru.html

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27 декабря 2016, 11:35       Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. За 11 месяцев в Чуйской области зарегистрировано более 1 тыс вновь выявленных случаев туберкулеза, из них 63 случая у детей до 14 лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения КР.
По их информации, 26 декабря в центре семейной медицины Сокулукского района Чуйской области обсудили эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу, проблемы оказания противотуберкулезной и социальной помощи больным туберкулезом.
Рабочее совещание, организованное при поддержке проекта USAID "Победим туберкулез", прошло с участием медицинских работников первичной и противотуберкулезной службы, представителей органов местного самоуправления и сельских комитетов здоровья, потому что именно от их совместных действий зависит благополучие по туберкулезу в районе и области.
По данным заместителя главного врача Центра профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Чуйской области Гульбары Ишенапысовой, за 11 месяцев уходящего года в области зарегистрировано 1 тыс 112 вновь выявленных случаев туберкулеза, из них 63 случая у детей до 14 лет, по Сокулукскому району 239 случаев и 10 у детей и подростков соответственно. Случаев туберкулеза у детей стало больше, особенно тревожно, что стали чаще регистрироваться случаи мультирезистентной устойчивой формы болезни, которые лечить и дольше, и дороже.
Также Г.Ишенапысова отметила, что органы МСУ не должны ограничиваться только покрытием транспортных расходов пациентов с туберкулезом, но и брать на себя ответственность по усилению питания больных и снижению стигмы и дискриминации по отношению к ним.
"Даже если находящемуся на лечении от туберкулеза и временно безработному пациенту хоть раз в месяц в айыл окмоту выделят пять литров масла и мешок муки, и он принесет продукты домой, он уже не будет чувствовать себя отверженным иждивенцем. Не секрет, что такие люди, как правило, становятся изгоями в обществе: их сторонятся, не приглашают в гости и на тои, обходят стороной всех членов семьи. И это притом, что туберкулез излечим, и с первых дней приема медикаментов человек перестает выделять микобактерии и быть опасным для окружающих", - сказала она.

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