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Источник: обнаружен "черный ящик" Ту-154 и тела трех погибших

Источник:
http://kabar.kg/world-news/ful...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399735-ru.html

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27 декабря 2016, 11:39       Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. Водолазы обнаружили один из бортовых самописцев на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
"В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один "черный ящик". В ближайшее время он будет извлечен из воды", - сказал источник. По его словам, состояние "ящика" неизвестно.
"Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены", - сообщили в силовых структурах.
Также в экстренных службах ТАСС сообщили, что тела трех погибших обнаружены в районе крушения самолета. "В течение ночи в ходе поисковых работ обнаружены тела трех погибших и большое количество останков", - сказал источник.
Также сообщается, что версия, связанная с попаданием посторонних предметов в двигатель самолета, на данный момент рассматривается в качестве приоритетной.
"Одна из основных версий крушения на данный момент - попадание посторонних предметов в двигатель", - сказал источник.
Вместе с тем, добавил он, по-прежнему проверяются и другие версии, в том числе ошибка пилотирования и техническая неисправность, возникшая на борту.
Накануне ФСБ России сообщила, что по делу о крушении самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем проверяются четыре основные версии.
"Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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