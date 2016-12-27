Репертуар Кыргызского национального театра оперы и балета имени А.Малдыбаева на январь

27 декабря 2016, 11:44 Комментарии
Бишкек, 27 декабря /Кабар/. Репертуар Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева на январь 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба театра.
В дни школьных каникул!
4 января, среда
С. Кибирова " Три поросенка"
Балет для детей в двух действиях, начало в 11.00
5 января, четверг
П. Вальдгард "Кошкин дом"
Опера для детей в двух действиях, начало в 11.00.
6 января, пятница
И. Морозов "Доктор Айболит"
Балет для детей в двух действиях, начало в 11.00.
8 января, воскресенье
Новогоднее представление "Чудеса под Новый год"
Вас ждет встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями популярных музыкальных сказок! Начало в 11.00.