Репертуар Кыргызского национального театра оперы и балета имени А.Малдыбаева на январь

27 декабря 2016, 11:44 Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. Репертуар Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева на январь 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба театра.

В дни школьных каникул!

4 января, среда

С. Кибирова " Три поросенка"

Балет для детей в двух действиях, начало в 11.00

5 января, четверг

П. Вальдгард "Кошкин дом"

Опера для детей в двух действиях, начало в 11.00.

6 января, пятница

И. Морозов "Доктор Айболит"

Балет для детей в двух действиях, начало в 11.00.

8 января, воскресенье

Новогоднее представление "Чудеса под Новый год"

Вас ждет встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями популярных музыкальных сказок! Начало в 11.00.