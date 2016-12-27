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Репертуар Кыргызского национального театра оперы и балета имени А.Малдыбаева на январь

Источник:
http://kabar.kg/science-and-cu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399734-ru.html

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27 декабря 2016, 11:44       Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. Репертуар Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева на январь 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба театра.
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