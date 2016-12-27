Депутаты ЖК С.Нышанов и Г.Молдобекова позавтракают с президентом США Дональдом Трампом

27 декабря 2016, 11:49 Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. По приглашению сенаторов США депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Сайдулла Нышанов ("Ата Мекен") и Гулкан Молдобекова (СДПК) примут участие в 65-ом ежегодном Национальном молитвенном завтраке с участием президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

В данном завтраке, запланированном на февраль 2017 года, примут участие делегаты из более 140 стран. Отметим, что расходы, связанные с данным мероприятием, не будут финансироваться из республиканского бюджета.