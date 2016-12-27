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Депутаты ЖК С.Нышанов и Г.Молдобекова позавтракают с президентом США Дональдом Трампом

Источник:
http://kabar.kg/politics/full/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399733-ru.html

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27 декабря 2016, 11:49       Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. По приглашению сенаторов США депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Сайдулла Нышанов ("Ата Мекен") и Гулкан Молдобекова (СДПК) примут участие в 65-ом ежегодном Национальном молитвенном завтраке с участием президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.
В данном завтраке, запланированном на февраль 2017 года, примут участие делегаты из более 140 стран. Отметим, что расходы, связанные с данным мероприятием, не будут финансироваться из республиканского бюджета.

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