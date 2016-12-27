Семья из Нарына просит привлечь к ответственности милиционера, из-за которого пострадал ребенок

27 декабря 2016, 11:45 Комментарии

Семья Сабитахуновых из города Нарына просит власти привлечь к ответственности следователя следственного управления МВД Таалая Акунбекова, из-за которого пострадала Алия Арибжанова в возрасте 2,8 года. Об этом на пресс-конференции сказал ее дед Жакып Сабитахунов.

По его словам, 10 ноября в 7.30 в их дом в Нарыне на улице Токтосунова, 6 пришли сотрудники правоохранительных органов, перелезли через забор и, сломав входную дверь, вошли внутрь для обыска.

"Я был во дворе, а когда зашел домой, то увидел, как сотрудник милиции по имени Таалай душил мою дочь. Я попытался заступиться, и тогда он пригрозил, что и нас задушит, и толкнул ребенка. Как выяснилось позже, он сломал девочке руку", - сказал Жакып Сабитахунов.

Он отметил, что сотрудники милиции не предъявили санкцию на обыск и даже не объяснили причину, по которой пришли. Однако, по их же словам, они имели постановление суда об обыске.

Близкие родственники семьи Сабитахуновых просят власти привлечь к ответственности сотрудников милиции за превышение должностных полномочий, а также за действия, из-за которых пострадал ребенок. Кроме того, считают они, милиция должна восстановить сломанную дверь.

Как рассказала Зумрат Сабитахунова - старшая сестра подозреваемого в экстремизме К.Ж., сотрудники правоохранительных органов искали в их доме литературу экстремистского характера.

"Они забрали книги, диски с мультфильмами религиозного характера, которые мы купили в магазине. На страницах книг стоят печати. Позже все книги и диски вернули, потому что они не содержат признаков экстремизма", - сказала Зумрат Сабитахунова.

Однако, как отмечает женщина, милиционеры хотели забрать и ноутбук, который ранее ее сестра одолжила у знакомой. "Мы не хотели отдавать и попросили скачать его содержимое на флешку, но нам не дали такой возможности", - сказала она.

По уверениям всех членов семьи Сабитахуновых, они не имеют никакого отношения к экстремистским организациям и придерживаются традиционного течения одной из основных религий в КР.

Как рассказала адвокат их семьи Аида Абдрахманова, возбужденное в отношении их родственника уголовное дело, и обыск в их доме - это нарушение закона, так как сделано это на основании заключения Госкомиссии КР по делам религий.

"Сотрудники госкомиссии неправомочны выносить заключение, носит ли экстремистский характер та или иная литература", - сказала адвокат.