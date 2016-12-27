В Бишкеке открылись традиционные предновогодние ярмарки

27 декабря 2016, 11:47 Комментарии

С 27 по 31 января в Бишкеке будут работать традиционные предновогодние ярмарки. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

В Ленинском районе атрибуты Нового года, а также пиротехнические изделия будут продавать на пересечении улиц Бейшеналиевой и Киевской (ТРК "Ош базары").

В Октябрьском районе ярмарку организуют на рынке "Оберон".

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В Свердловском районе товары народного потребления можно приобрести на ТРК "Аламедин базары" и на месте проведения сельскохозяйственной ярмарки на улице Фрунзе - между улицами Шопокова и Ибраимова, а пиротехнику - на рынке "Джунхай".

Кроме того, в Бишкеке продолжают работать елочные базары:

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<ul> <li>в Ленинском районе: на рынке "Дордой-Моторс" (пересечение проспекта Дэн Сяопина и улицы Лумумбы); </li> <li>в Октябрьском районе: жилой массив "Кара-Джигач", улице Анкара (за улицей Менделеева); </li> <li>в Первомайском районе: рынок "Баят" на улице Ганди; </li> <li>в Свердловском районе: на месте проведения сельскохозяйственной ярмарки на улице Фрунзе (между Шопокова и Ибраимова).</li> </ul>