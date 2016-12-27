Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4189 (+0.0029) 
Евро: 72.5566 (+0.0342) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +5°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Спикер ЖК Ч.Турсунбеков направил соболезнования председателю Госдумы Федерального Собрания России в связи с крушением самолетаСпикер ЖК Ч.Турсунбеков направил соболезнования председателю Госдумы Федерального Собрания России в связи с крушением самолетаСемья из Нарына просит привлечь к ответственности милиционера, из-за которого пострадал ребенокСемья из Нарына просит привлечь к ответственности милиционера, из-за которого пострадал ребенок

В Бишкеке открылись традиционные предновогодние ярмарки

Источник:
http://24.kg/bishkek_24/42405_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399730-ru.html

Похожие новости

Если хочешь помочь: составлен список благотворительных организаций Бишкека

Почему "скафнят" в Бишкеке, а не в Москве — о русском языке в Кыргызстане

Житель Бишкека Маматжан Алиев награжден медалью МЧС КР "За спасение утопающих"

Зимние каникулы для бишкекских школьников сократили

На трассе Бишкек — Ош неготовые к зиме грузовики создали гигантскую пробку

27 декабря 2016, 11:47       Комментарии

С 27 по 31 января в Бишкеке будут работать традиционные предновогодние ярмарки. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.
В Ленинском районе атрибуты Нового года, а также пиротехнические изделия будут продавать на пересечении улиц Бейшеналиевой и Киевской (ТРК "Ош базары").
В Октябрьском районе ярмарку организуют на рынке "Оберон".
Как выбрать пиротехнику, чтобы не оказаться в больнице Подробнее
В Свердловском районе товары народного потребления можно приобрести на ТРК "Аламедин базары" и на месте проведения сельскохозяйственной ярмарки на улице Фрунзе - между улицами Шопокова и Ибраимова, а пиротехнику - на рынке "Джунхай".
Кроме того, в Бишкеке продолжают работать елочные базары:
Подготовка к Новому году: елочный вопрос Подробнее
<ul> <li>в Ленинском районе: на рынке "Дордой-Моторс" (пересечение проспекта Дэн Сяопина и улицы Лумумбы); </li> <li>в Октябрьском районе: жилой массив "Кара-Джигач", улице Анкара (за улицей Менделеева); </li> <li>в Первомайском районе: рынок "Баят" на улице Ганди; </li> <li>в Свердловском районе: на месте проведения сельскохозяйственной ярмарки на улице Фрунзе (между Шопокова и Ибраимова).</li> </ul>

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум