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Комитет ЖК по конституционному законодательству отменил заседание, не собрав кворума

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399727-ru.html

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27 декабря 2016, 11:43       Комментарии

Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту 27 декабря отменил заседание, не собрав кворума.
В повестке дня заседания значились следующие вопросы:
- О проекте закона "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственных символах Кыргызской Республики",
- О проекте закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики",
- О проекте закона "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним",
- О проекте закона "О конфликте интересов",
- О проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам деятельности органов местного самоуправления",
- О проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики",
- О проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам избирательного процесса",
- О проекте конституционного закона "О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики",
- О проекте закона "О внесении изменений в Гражданский кодекс Кыргызской Республики",
- Разное: О проекте решения комитета по вопросу посещения депутатами заседаний Жогорку Кенеша в ноябре 2016 года.

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