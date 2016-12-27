Комитет ЖК по конституционному законодательству отменил заседание, не собрав кворума

27 декабря 2016, 11:43 Комментарии

Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту 27 декабря отменил заседание, не собрав кворума.

В повестке дня заседания значились следующие вопросы:

- О проекте закона "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственных символах Кыргызской Республики",

- О проекте закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики",

- О проекте закона "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним",

- О проекте закона "О конфликте интересов",

- О проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам деятельности органов местного самоуправления",

- О проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики",

- О проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам избирательного процесса",

- О проекте конституционного закона "О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики",

- О проекте закона "О внесении изменений в Гражданский кодекс Кыргызской Республики",

- Разное: О проекте решения комитета по вопросу посещения депутатами заседаний Жогорку Кенеша в ноябре 2016 года.