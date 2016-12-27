Депутаты С.Нышанов и Г.Молдобекова примут участие в национальном молитвенном завтраке в США

27 декабря 2016, 11:38 Комментарии

По приглашению сенаторов США депутаты Жогорку Кенеша Сайдулла Нышанов ("Ата Мекен") и Гулкан Молдобекова (СДПК) примут участие в 65 ежегодном Национальном молитвенном завтраке с участием президента США Дональда Трампа.

Как сообщили в ЖК, мероприятие планируется провести в феврале 2017 года. В завтраке примут участие делегаты из более 140 стран. Расходы не будут финансироваться из республиканского бюджета, сообщили в пресс-службе.

В январе 2016 года в молитвенном завтраке приняли участие депутаты Жанар Акаев (СДПК) и Аскарбек Шадиев ("Бир Бол").