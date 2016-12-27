Спикер ЖК Ч.Турсунбеков направил соболезнования председателю Госдумы Федерального Собрания России в связи с крушением самолета

27 декабря 2016, 11:49 Комментарии

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков направил слова соболезнования председателю Госдумы Федерального Собрания РФ Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко в связи с крушением самолета в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба парламента. В тексте соболезнования говорится:

"С глубокой скорбью воспринял весть о крушении самолета Министерства обороны Российской Федерации в районе города Сочи, унесшем жизни людей.

От имени депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате этой трагедии".