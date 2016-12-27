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На 134-143 км автодороги Бишкек—Ош из-за простоя 25 большегрузных машин образовались пробки

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399724-ru.html

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27 декабря 2016, 11:52       Комментарии

На 134-143 км автодороги Бишкек-Ош простаивают около 25 большегрузных машин, которые создают многокилометровые пробки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог.
По информации оперативной группы Управления МЧС КР по Чуйской области, большегрузные автомашины простаивают из-за отсутствия цепей, также некоторые водители большегрузных автомашин используют летнюю солярку.
МЧС КР напоминает водителям, планирующим поехать по горным автодорогам, о необходимости иметь при себе цепи, лопатку, менять летние шины на зимние, использовать зимние ГСМ.
Вечером 26 декабря на посту в селе Сосновка было введено ограничение для движения большегрузных машин.

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